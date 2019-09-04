МИД: Украина хочет в ЕС, а не "особый статус"

Новости Украины:МИД прокомментировало слова президента Румынии об "особом статусе" Украины и Турции.

Цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предложение президента Словении о предоставлении Евросоюзом "особого статуса", Украине и Турции.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Зеленко.

Она добавила, что посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели - членству в ЕС и НАТО.

В выступлении во время панельной дискуссии относительно будущего ЕС на 14-м Стратегическом форуме президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции, а странам Западных Балкан - полноценное членство в ЕС.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в Twitter заявил, что Украина не является страной второго сорта, поэтому не нуждается в каких-то "особых статусах".

"Несмотря на ее величину, население, экономический потенциал, стратегическое расположение, позволю себе заметить, что она является не менее важной для ЕС, чем, например, Словения", - акцентировал он.