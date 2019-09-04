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Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко

Лучше бы уволили Столара: реакция Гончарука на увольнение Кличко
17:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению премьер-министра Украины, мэра Киева нужно усилить сильным менеджером.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

На брифинге по окончании заседания правительства Гончарук отметил, что лично "очень уважает господина Кличко: он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны".

"Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара (Вадима Столара - ред), например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому это сделать было невозможно ... Несмотря на то, что это решение команды, и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации", - заявил Гончарук.

По его мнению, "если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян".

"Это неконституционно": Кличко отреагировал на свое увольнение с поста главы КГГА

"Лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным, хорошим, порядочным менеджером - это хорошая идея", - резюмировал глава правительства.

24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно закону ”О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - подчеркнул тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя КГГА тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. ”Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации”, - подчеркнул Рябошапка. Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

Кличко: Бюджет Киева к 2022 году увеличится

28 августа в пресс-службе Кличко сообщили, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в КСУ с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

Сегодня, 4 сентября, Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Увольнение, Алексей Гончарук.
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