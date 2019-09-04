Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально

Новости Украины:В Кабмине хотят сделать здание правительства максимально открытым.

Кабинет министров Украины изучает информацию о мерах, которые можно предпринять для упрощения передвижения работников и посетителей по территории Дома правительства.

"Мы сейчас изучаем с нашими службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать здание правительства и двор. Мы очень хотим открыть это максимально", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

По его словам, результат будет виден на протяжении недели.

Вместе с тем несколько пропускных постов на этажах Дома правительства уже сняты.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.