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Среда, 04.09.2019
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Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально

Гончарук: Мы очень хотим открыть здание правительства максимально
20:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Кабмине хотят сделать здание правительства максимально открытым.

Кабинет министров Украины изучает информацию о мерах, которые можно предпринять для упрощения передвижения работников и посетителей по территории Дома правительства.

"Мы сейчас изучаем с нашими службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать здание правительства и двор. Мы очень хотим открыть это максимально", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

По его словам, результат будет виден на протяжении недели.

Вместе с тем несколько пропускных постов на этажах Дома правительства уже сняты.

Гончарук укомплектовал свой Кабмин "людьми" Гройсмана

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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Верховная Рада, Кабмин, Алексей Гончарук.
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