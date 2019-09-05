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Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине

Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
00:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Заместители министра финансов Гелетий, Джигирь и Шкураков сохранили свои должности вслед за Маркаровой.

Кабинет министров Украины переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Согласно распоряжениям правительства №№735 - 737 от 4 сентября, они были уволены с данных должностей, так как работали в предыдущем составе правительства, и сразу же назначены на них вновь.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Украины Оксану Макарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.

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Напомним, Кабинет министров в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств.

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Кабмин, Минфин, Оксана Маркарова, Юрий Гелетий, Василий Шкураков, Юрий Джигир.
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