В Кабмине начали избавляться от старых заместителей министров

Новости Украины:Кабмин принял решение уволить ряд заместителей министров и опубликовывал список с будущими безработными.

Кабинет министров уволил ряд заместителей министров. Тексты соответствующих решений опубликованы на Правительственном портале.

Так, Кабмин уволил Николая Мовчана с должности заместителя министра молодежи и спорта Украины по вопросам евроинтеграции, Игоря Гоцула - с должности первого заместителя министра молодежи и спорта, Ярослава Войтовича и Николая Даневича - с должностей заместителей министра молодежи и спорта.

Максим Стриха и Роман Греба уволены с должностей заместителей министра образования и науки; Игорь Павловский - с должности заместителя министра обороны, Павел Ковтонюк и Александр Линчевский - с должностей заместителей министра здравоохранения.

Также, согласно решениям Кабмина, Юсуф Куркчи уволен с должности первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Виктория Воронина, Юрий Грымчак и Георгий Тука - с должностей заместителей министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Григорий Галаган уволен с должности первого заместителя министра по делам ветеранов, Эмине Джапарова - с должности первого заместителя министра информационной политики, Дмитрий Золотухин - с должности заместителя министра информационной политики, Юрий Рыбачук и Тамара Мазур - с должностей заместителей министра культуры.

Вместе с тем Иван Лищина уволен с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с 13 сентября 2019 года по собственному желанию, Денис Чернышев - с должности заместителя министра юстиции Украины с 11 сентября 2019 года по собственному желанию, Елена Сукманова - с должности первого заместителя министра юстиции, Сергей Петухов, Ирина Садовская, Иванна Смачило и Светлана Глущенко - с должностей заместителя министра юстиции.