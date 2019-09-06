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Пятница, 06.09.2019
Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день
Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день
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Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день

Арахамия: Планируем принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день
03:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Слуге народа" планируют принимать не менее 7-10 законопроектов за день.

Во фракции партии "Слуга народа" хотят принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выйдя со встречи депутатов фракции с президентом Владимиром Зеленским.

Он сообщил, что во время встречи обсуждались планы на следующие пленарные недели.

"Мы же дали этакую рамочку турборежима работы Верховной Рады, что означает принятие не менее 7-10 законопроектов за пленарный день. И в связи с этим очень много работы в комитетах, потому что все законопроекты должны проходить комитеты, достаточно обсуждаться...", - сказал Арахамия.

По его словам, "у нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее, и для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений". При этом отметил, что на следующей неделе, в частности, предлагается рассмотреть законопроект о концессии.

Говоря о проекте бюджета на 2020 год, Арахамия отметил, что сейчас обсуждается вопрос, как отойти от того, чтобы выделять своим депутатам на округа средства, что раньше было, по сути, подкупом депутатов для голосования за нужные правительству законопроекты.

"Именно сегодня мы этот вопрос обсуждали. Есть предварительная идея вообще отменить этот так называемый коррупционно-политический "налог" и сделать прозрачные критерии, как области и регионы могут получить субвенции, чтобы объективно, а не в зависимости от того, у кого лучшие отношения, или кто громче кричит, тот и получит больше средств из бюджета", - сказал Арахамия.

На вопрос журналистов, что на встрече делал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, он ответил: "Мы работаем в таком "треугольнике", это такое историческое исключение, что есть треугольник - Офис президента, Кабинет министров и парламент, и это должна быть одна команда, поэтому мы все делаем вместе, чтобы осуществлять изменения".

На встрече фракции "Слуга народа" с президентом обсуждались организационные вопросы

По словам Арахамия, было решено, что большое собрание фракции будут проходить ориентировочно два раза в месяц. Также он добавил, что во время встречи телефон имел при себе, а у других депутатов забрали.

Арахамия пояснил, что это связано с тем, что во время недельного образовательного интенсива для депутатов от "Слуги народа", который проходил в Трускавце с 29 июля по 4 августа, выходили какие-то вырванные из контекста записи. При этом он добавил, что на встрече "не было ничего секретного, можно делать прямую трансляцию".

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Как сообщалось ранее, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагарь, отвечая на вопрос журналистов, правда ли это, что у депутатов забрали телефоны и разговор проходит в формате оф-рекордс, то есть не под запись и не для разглашения, он отметил: "Да, оф-рекордс".

Он добавил, что некоторые из обсуждаемых вопросов являются внутренними делами фракции, которые не требуют разглашения.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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