В "Слуге народа" рассчитывают привлечь США и Великобританию к "нормандской четверке"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что до декабря будет расширен Нормандский формат относительно прекращения агрессии РФ на востоке Украины за счет США и Великобритании.
Об этом сказал Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг.
"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат (нормандский формат, - ред.) и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", - сказал Давид Арахамия.
Депутат также прокомментировал вероятность введения амнистии для боевиков.
"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "нострадамусов". Вы же видите, какая ситуация – она динамически меняется. Я точно могу сказать - у нас рамки очень простые: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем – сейчас я буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Давид Арахамия.