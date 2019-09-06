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В "Слуге народа" рассчитывают привлечь США и Великобританию к "нормандской четверке"

В "Слуге народа" рассчитывают привлечь США и Великобританию к "нормандской четверке"
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Арахамия прогнозирует, что до декабря Нормандский формат будет расширен.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что до декабря будет расширен Нормандский формат относительно прекращения агрессии РФ на востоке Украины за счет США и Великобритании.

Об этом сказал Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг.

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат (нормандский формат, - ред.) и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю. Я думаю, что это будет решено. Мы очень активно работаем над этим вопросом. Если будет такой формат более расширенный, я думаю, что России будет просто труднее манипулировать", - сказал Давид Арахамия.

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Депутат также прокомментировал вероятность введения амнистии для боевиков.

"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "нострадамусов". Вы же видите, какая ситуация – она динамически меняется. Я точно могу сказать - у нас рамки очень простые: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем – сейчас я буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Давид Арахамия.

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ВРУ, Политика, Верховна Рада, "Слуга народа", Давид Арахамия.
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