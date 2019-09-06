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В Раде рассмотрят законопроект об уменьшении давления на бизнес

В Раде рассмотрят законопроект об уменьшении давления на бизнес
21:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Раде рекомендуют принять законопроект об уменьшении давления на бизнес.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект 1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины по уменьшению давления на бизнес.

Соответствующее решение комитет принял на заседании 6 сентября.

Законопроект направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, а также на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Законопроектом предлагается изъять из Уголовного кодекса Украины статью 205 УК Украины, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет.

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Также законопроектом предусмотрено повышение размера фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

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Верховная Рада, Законопроект.
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