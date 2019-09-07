Кличко Разумкову: Голосование за другое лицо - это политическая коррупция

Новости Украины:Неперсональное голосование по типу Киевсовета предлагает киевский мэр Виталий Кличко спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

Мэр столицы Виталий Кличко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову установить в парламенте систему голосования, которая исключает неперсональное голосование - такую же, какая работает в Киевсовете. С таким предложением он обратился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба Кличко.

"Единая система персонального голосования, которая делает невозможным кнопкодавство - "Рада-4" - работает в Киевсовете уже почти 4 года! И такую систему можно установить в парламенте. Не надо ничего придумывать. Уже все есть и работает. Когда мы ее устанавливали, мне говорили, что у нас и так большинство в горсовете, что хватит голосов для принятия решений. Но, я отвечал, что всегда может быть велик соблазн обходить систему, голосовать за кого-то. Поэтому мы установили новую систему. Я убежден, что голосование за другое лицо - это политическая коррупция", - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не готов назвать, когда в парламенте заработает система "Рада-4", которая предотвратит неперсональное голосование депутатов.