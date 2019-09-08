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Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"

Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"
10:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ходе телефонного разговора главы государств договорились в ближайшее время обсудить возможную дату встречи в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Путина.

Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также президенты двух стран договорились в ближайшее временем обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате". Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленные моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

По прибытии освобожденных украинцев Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Обмен заключенными, Нормадский формат.
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