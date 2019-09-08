Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва

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Украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.