Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва

Украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".
Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.
Не тот самолет назвали "Мечта".
Освобождение украинцев: как это было
Нидерланды просят Россию передать Владимира Цемаха.
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу МН17 подозреваемого Владимира Цемаха.
Трамп поздравил Киев и Москву с обменом заключенными, назвал его "возможно, первым гигантским шагом" к миру на Донбассе.
Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых между государствами лиц, назвав это "гигантским шагом к миру".
Президент ЕП хочет вручить Сенцову премию Сахарова лично.
Президент Европейского парламента Давид Сассоли приветствовал освобождение из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и выразил намерение лично вручить ему премию имени Сахарова.
Литва 0:3 Украина
7 сентября, национальная сборная Украины сыграла поединок в рамках отбора на Евро-2020 против сборной Литвы. Матч прошел в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ".
Бывший футболист Барселоны Самуэль Это'О принял решение завершить карьеру футболиста.
Камерунский нападающий Самуэль Это'О объявил о завершении профессиональной карьеры.
В Черкассах определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу.
В Черкассах состоялся поединок за Суперкубок Украины по футзалу, в котором встречались победитель чемпионата Продэксим и обладатель Кубка Ураган.
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко покорила показатель в 1,97 метра.
Украинка Юлия Левченко выборола серебро на финальном этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в бельгийском городе Брюссель.
Монегасский пилот Ферарри выиграл квалификацию Гран-при Италии.
На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. По её итогам победу завоевал пилот Феррари Шарль Леклер.
"Форсаж: Хоббс и Шоу" смог побить один из кассовых рекордов фильма "Мстители: Финал".
Боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" режиссера Дэвида Литча смог обойти один из многочисленных рекордов "Мстителей: Финала", ставшего самым кассовым фильмом в истории.
Американский музыкант, обладатель премии Грэмми, скончался от сердечного приступа.
В среду, 4 сентября, ушел из жизни выдающийся гитарист и автор песен Дэн Уорнер. Он умер от сердечного приступа, когда уходил со сцены. Трагедия произошла в Майами (штат Флорида, США).
В ближайшие месяцы Frontera будет интегрироваться с облачными провайдерами Microsoft, Google и Amazon.
Он предоставит исследователям доступ к новым компьютерным технологиям и долговременному хранилищу.
Спуск аппарата Индии "Викрам" на поверхность Луны закончился неудачей.
Во время спуска лунного аппарата Индии Vikram ("Викрам") на поверхность естественного спутника Земли с ним была потеряна связь.