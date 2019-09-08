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Воскресенье, 08.09.2019
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
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Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва

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Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
07:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Возвращение моряков и политзаключенных. Нидерланды просят передать Цемаха. Трамп поздравил Киев и Москву с успешным обменом удерживаемыми. Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020. Суперкубок Украины по футзалу. Умер Дэн Уорнер.

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Сборная Украины, Футбол, Футзал, Сборная Литвы, Политзаключенные, Дональд Трамп, Самуэль Это'О, Юлия Левченко, Олег Сенцов, Frontera, Шарль Леклер, Захваченные моряки, Форсаж: Хоббс и Шоу, Владимир Цемах, Vikram, Дэн Уорнер.
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