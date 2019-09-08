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МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму

МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
12:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В МИД призывают мировое сообщество не закрывать глаза на проходящие в Крыму незаконные местные выборы.

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится заявлении МИД Украины.

В документе отмечается, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 года на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых "местных выборов" в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь - временно оккупированные территории Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины", - отмечается в заявлении.

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В МИД напомнили, что так называемые "местные выборы" грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе Устава ООН, Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2018 годов, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

Сегодня в России проходит единый день голосования, в целом происходит более 5 тыс. выборов разного уровня.

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Украина, Россия, Крым, МИД, Евросоюз, Выборы в Крыму.
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