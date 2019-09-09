Рябошпка: Сотрудники военной прокуратуры должны пройти переаттестацию

Новости Украины:Руслан Рябошапка поделился своим мнением относительно военной прокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябршапка сообщил, что в ближайшее время сотрудники военной прокуратуры начнут проходить переаттестацию. Об этом сообщаем интернет-издание Лига.нет. По его словам. сейчас существует необходимость в структурном подразделении прокуратуры, который занимался бы расследованием военных преступлений. Деятельность такого подразделения будет связана с зоной ООС.

Рябошапка не исключает создания департамента по борьбе с военными преступлениями а также преступлениями против человечности. В обязанности департамента будет входить сбор информации о происшествиях в на востоке Украины а также на территории оккупированного Крыма.

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, депутаты собираются рассмотреть уже на этой неделе. После его рассмотрения, начнется перераспределение дел. Гепрокурор также зачвил что, часть часть людей с военной прокуратуры останется на своих местах. Но только после прохождения переаттестации. При этом Рябошапка надеется, что большинство людей будут соответствовать новым стандартам.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.