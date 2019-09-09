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Рябошпка: Сотрудники военной прокуратуры должны пройти переаттестацию

Рябошпка: Сотрудники военной прокуратуры должны пройти переаттестацию
11:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка поделился своим мнением относительно военной прокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябршапка сообщил, что в ближайшее время сотрудники военной прокуратуры начнут проходить переаттестацию. Об этом сообщаем интернет-издание Лига.нет. По его словам. сейчас существует необходимость в структурном подразделении прокуратуры, который занимался бы расследованием военных преступлений. Деятельность такого подразделения будет связана с зоной ООС. 

Рябошапка не исключает создания департамента по борьбе с военными преступлениями а также преступлениями против человечности. В обязанности департамента будет входить сбор информации о происшествиях в на востоке Украины а также на территории оккупированного Крыма. 

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, депутаты собираются рассмотреть уже на этой неделе. После его рассмотрения, начнется перераспределение дел. Гепрокурор также зачвил что, часть часть людей с военной прокуратуры останется на своих местах. Но только после прохождения переаттестации. При этом Рябошапка надеется, что большинство людей будут соответствовать новым стандартам. 

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Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем. 

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Верховная Рада, Генпрокуратура, Военная прокуратура, Руслан Рябошапка.
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