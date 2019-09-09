Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде

Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотрение законопроекта об импичменте.
Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил, что соответствующий президентский законопроект включается для рассмотрения в четверг.
Корниенко также отметил, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в регламент для того, чтобы упростить рассмотрение вопросов.
По его словам, тогда Рада сможет "более эффективно работать".
Как известно, на этой и на следующей неделе парламент работает в пленарном режиме.
Ранее сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения планирует рассмотреть на заседании в пятницу законопроект о процедуре импичмента (№1012- ред.) и проект закона относительно перезагрузки власти (№1066), предусматривающий введение возможности государственной службы по контракту