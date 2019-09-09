Из замы в замы: экс-заместитель Кличко Плис стал заместителем Маркаровой

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Понедельник, 09.09.2019
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11:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook Геннадий Плис

Новости Украины:Заместитель госсекретаря Кабмина Геннадий Плис получил должность в Министерстве финансов.

Кабинет министров своим решением утвердил Геннадия Плиса на должность заместителя министра финансов, который будет заниматься вопросами финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"6 сентября Кабинет Министров Украины своим решением утвердил Геннадия Плиса в должности заместителя министра финансов. В этой должности он будет заниматься вопросами финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также вопросами местных бюджетов", - говорится в сообщении.

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Как известно, Геннадий Плис с января 2016 года по декабрь 2017 года занимал должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Решением правительства 14 февраля 2018 года назначен заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Напомним, Кабинет министров в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств.

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Виталий Кличко, Министерство финансов, Минфин, Геннадий Плис.
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