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Вторник, 10.09.2019
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Кремль: Процесс обмена нужно продолжать

Кремль: Процесс обмена нужно продолжать
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:При этом "есть понимание", что соответствующий процесс нужно продолжать, отметили у Путина.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ планируется продолжить, но о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать", - сказал Песков, отметив, что это соответствует Минским договоренностям.

При этом представитель Кремля напомнил, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная подготовительная работа.

"Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Ранее во вторник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предположила, что новый обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца текущего года.

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Украина, Кремль, Владимир Путин, Моряки, Дмитрий Песков, Политзаключенные, Олег Сенцов.
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