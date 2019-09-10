Стефанишина: Необходимо продлить закупку лекарств и вакцин

Новости Украины:Депутаты намереваются продлить на несколько лет международные закупки лекарств и вакцин, до принятия соответствующего закона.

Народные депутаты намерены продлить международные закупки лекарственных средств минимум на два года, сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, а вакцин - навсегда. Такие поправки договорились подать вместе с Михаилом Радуцким (главой профильного комитета Верховной Рады - ред) между первым и вторым чтением (законопроекта №1076 - ред)", - написала она на своей Facebook-странице.

По словам Стефанишиной, таким образом депутаты предоставят возможность для плавного перехода от международной практики к национальным торгам и программе реимбурсации. Также депутаты намерены оставить возможность покупать вакцины через детский фонд ЮНИСЕФ, "который гарантирует их высокое качество и лучшие цены в мире".

"Если этого не сделать, сотни пациентов останутся без лекарств уже с 1 марта 2020 года", - подчеркнула Стефанишина.

Она также сообщила, что после принятия за основу законопроекта №1076 "О публичных закупках" в первом чтении "некая злая сила выбросила оттуда возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций".

"Это умышленное действие или случайное совпадение - мне неизвестно. Поскольку законы голосуются сегодня с бешеной скоростью, мы с Радуцким экстерном провели дискуссию по этому вопросу", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, после дискуссии Радуцкий согласился с тем, что практика международных закупок имеет свой положительный эффект, в частности потому, что в настоящее время в регионах Украины есть в наличии 10 видов вакцин от 10 опасных болезней, которые дети и взрослые должны получить по календарю прививок, государство полностью обеспечивает бесплатное стентирование для всех пациентов с инфарктом с элевацией сегмента ST, которые нуждаются в немедленной помощи, и 90% онкологических препаратов сегодня Минздрав закупает дешевле, чем до международных закупок. "На некоторые лекарства цену удалось снизить в 67 раз", - уточнила экс-замминистра.

"В то же время, мы полностью поддерживаем развитие национальной системы закупок, предоставление всех возможностей для (госпредприятия - ред) "Медицинские закупки Украины" закупать лекарственные средства через систему ProZorro. Со временем оно должно взять на себя большинство закупок лекарств", - подчеркнула Стефанишина.

Верховная Рада во вторник приняла за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

Документ также вводит понятие "упрощенных" закупок - закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Кроме того, в законопроекте предложено вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время - 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.