Шаг навстречу: Рада приняла законопроект защищающий права акционеров

Новости Украины:В Верховной Раде сообщили, что законопроект направлен на улучшение правосудия в сфере строительства.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о защите прав акционеров, обеспечении выполнения договорных обязательств, а также улучшении в сфере правосудия и отмене паевого участия в строительстве.

За данное решение проголосовали 290 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Елена Шуляк, докладывая по проекту "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" №1059, сообщила, что документ направлен на защиту прав акционеров, обеспечение выполнения договорных обязательств, улучшения в сфере правосудия и в сфере строительства.

"Украина проигрывает борьбу нашим европейским соседям по привлечению инвестиционных средств. Несмотря на богатые возможности", - отметила она.

Согласно пояснительной записке к документу, в сфере защиты прав акционеров законопроект предусматривает ответственность лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, заключенной на нерыночных условиях, согласие на совершение которой было предоставлено мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

Также предусматривается выбор независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров; распространение правила об обязательном предложении выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества; расширение перечня сделок, которые считаются сделками с заинтересованностью.

В сфере правосудия предусматривается обеспечение возможности истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа, который испрашивается), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.

В сфере обеспечения исполнения договорных обязательств предусматривается, что обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения.

"Также кредитор выступает собственником имущества (в отличие от залога) и может реализовать объект обеспечения от своего имени в случае невыполнения должником своих обязательств; объект обеспечения не входит в конкурсную массу должника или кредитора, а потому возбуждение производства по делу о банкротстве не сможет помешать обращению взыскания на имущество (в отличие от залога, где процедура банкротства может заблокировать обращение взыскания на имущество на несколько лет); должникам предоставляются определенные гарантии, которые уменьшают риски злоупотребления кредиторами (доверительными собственниками) своими правами; статус кредитора как доверительного собственника ограничивает возможность должника вывести объект обеспечения из-под обременения и избежать выполнения обязательства", - говорится в пояснительной записке.

В сфере строительства законопроект отменяет обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта.

В сфере договоров залога земельных участков отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

В сфере деятельности обществ с ограниченной ответственностью определяются особенности создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью, действующих на основании модельного устава.