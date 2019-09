В Украине начал работу новый посол ЕС

Новый посол делегации Европейского Союза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня заключалось в том, чтобы вместить одну из самых больших делегаций ЕС на одном фото. Выполнено успешно!" - сообщили в делегации.

Отмечается, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что встретился с Маасикасом в Брюсселе.

Happy to welcome our new Ambassador @MattiMaasikas! His first challenge today was to get one of the biggest EU Delegation into one picture. SUCCESS! #MovingForwardTogether #EU #Ukraine pic.twitter.com/I8YhtOLHgK

— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 11 сентября 2019 г.