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В Украине начал работу новый посол ЕС

В Украине начал работу новый посол ЕС
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На посту посла ЕС в Украине эстонец Маасикас сменил француза Хьюга Мингарелли.

Новый посол делегации Европейского Союза в Украине Матти Маасикас официально начал свою работу.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса. Его первое испытание сегодня заключалось в том, чтобы вместить одну из самых больших делегаций ЕС на одном фото. Выполнено успешно!" - сообщили в делегации.

Отмечается, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что встретился с Маасикасом в Брюсселе.

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Как сообщалось, в июле высокий представитель ЕС Федерика Могерини объявила о назначении 43 новых глав делегаций ЕС в третьих странах в рамках ротации в 2019 году, которые формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения. Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он подсекретарь по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.

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ЕС, Евросоюз, Посол, Матти Маасикас.
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