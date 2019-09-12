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Четверг, 12.09.2019
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Повестка дня 12 сентября в Раде: что на сегодня запланировали нардепы

Повестка дня 12 сентября в Раде: что на сегодня запланировали нардепы
08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: АП

Новости Украины:Депутаты сегодня рассмотрят законопроекты о лишении рабочих мест членов Кабмина и СБУ.

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, планирует привести в соответствие с Конституцией нормы Регламента о порядке назначения и отставки премьер-министра, членов правительства, председателя Службы безопасности, а также досрочного лишения депутатов мандата.

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Так, соответствующий законопроект №1045 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины" и альтернативный ему проект №1045-1 парламентарии планируют рассмотреть в четверг одним из первых, предварительно включив его в повестку дня.

Далее Рада перейдет к рассмотрению законопроекта "О внесении изменений в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению". Им предлагается, чтобы поправки в законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, могли вноситься только в проект, принятый за основу. Авторы законопроекта прогнозируют, что это позволит повысить эффективность законодательного процесса в Украине.

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Еще один пакет предложенных изменений в Регламент касается введения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (законопроект №1044). Потенциальный закон предусматривает, чтобы сопроводительные документы к законопроектам подавались в электронном виде.

Следующим вопросом в четверг ВР рассмотрит три законопроекта - основной и альтернативные - о наказании депутатов за прогулы. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал принять проект №1035-2: им предлагается лишать нардепов зарплаты за пропуски без уважительных причин более трети пленарных заседаний, более половины заседаний комитетов ВР.

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Также Рада должна рассмотреть президентский законопроект об изменении организации обороны Украины (№1011). Так, его принятие позволит законодательно закрепить необходимость разработки и утверждения Президентом Плана обороны государства и утверждения его структуры.

В то же время, среди вопросов - рассмотрение законопроекта №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", внесенного Президентом. Этот документ предусматривает в целом перезапуск судебной реформы.

Кроме того, Верховная Рада должна рассмотреть около десятка законопроектов в сфере экономики и финансов. В частности, речь идет о проектах №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии", №1082 "О режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы" и №1069 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Вместе с тем, в повестке дня четверга нет вопроса о рассмотрении проекта постановления №2127 "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии". Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам предположил, что парламент может на этой неделе принять решение о роспуске ЦИК.

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В свою очередь, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко на брифинге в среду заявила, что это может произойти 12 сентября.

В то же время профильный комитет Рады 11 сентября поддержал представление о досрочном увольнении членов ЦИК, внесенное накануне Президентом Владимиром Зеленским.

Также в комитете объяснили, что мотивация такого представления главы государства касается, прежде всего, действий или бездействия членов ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, в результате чего были отменены 28 соответствующих решений комиссии.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года. До того ВР четыре года не могла договориться в отношении назначения новых членов ЦИК несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.

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СБУ, "Слуга народа", Верховная Рала.
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