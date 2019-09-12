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Ожидания от комитета ПАСЕ: РФ должна прекратить оккупацию Крыма

Ожидания от комитета ПАСЕ: РФ должна прекратить оккупацию Крыма
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД Украины поделились своими ожиданиями от заседания комитета ПАСЕ.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что ожидают от заседания комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам равенства и недискриминации призыва к Российской Федерации прекратить оккупацию Крыма.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой МИД Украины комментарии о заседании Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада о ситуации с крымскими татарами.

В частности, украинские дипломаты заявили, что нынешнее заседание Комитета ПАСЕ "должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины”.

"Ожидаем, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию прекратить временную оккупацию Крыма, которая является первопричиной и единственным источником системных нарушений прав человека на полуострове", - говорится в комментарии.

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Кроме того, в МИД ожидают, что в Ассамблее призовут Россию соблюдать все обязанности государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву в области прав человека, немедленно освободить украинских граждан, которые продолжают незаконно удерживаться на территории оккупированного Крыма и в России, прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта - РФ, в том числе по принудительному призыву в оккупационную армию и противоправное перемещение населения на и с территории РФ.

"Предметом мониторинга со стороны конвенционных и институциональных мониторинговых механизмов Совета Европы должно быть выполнение государством-оккупантом своих обязательств в соответствии с международным правом, в частности норм и принципов международного гуманитарного права и международного права в области защиты прав человека", - говорится в комментарии.

"Принимая новые решения, важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупанта, таким образом способствуя прекращению оккупации и нарушению прав человека на полуострове", - отметили в МИД.

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"Считаем, что в условиях кризиса доверия к Организации, который был спровоцирован самой Парламентской ассамблеей, совместными шагами, в частности новыми амбициозными решениями по возвращению Крыма Украине, мы сможем восстановить авторитет Совета Европы как важного правового ориентира в Европе в области защиты прав человека", - заметили в МИД.

Как известно, сегодня комитет ПАСЕ утвердит проект доклада о Крыме, который окончательно будет рассматриваться на осенней сессии Ассамблеи в октябре.

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Украина, ПАСЕ, Россия, Крым, МИД.
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