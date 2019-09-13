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Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против

Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Стало известно, какие фракции проголосуют против лишения Ирины Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Фракции “Голоса”, “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы - За жизнь” не будут поддерживать рекомендации Регламентного комитета о лишении Ирины Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали представители фракций.

У фракции партии “Голос” по этому вопросу однозначная позиция - голосовать “против”.

“Мы не поддерживаем переход на оскорбления, к которым прибегла Ирина. Называть своих коллег по залу “зелеными человечками” или “югендом” - это неприемлемо. Но это был первый случай, который заслуживает замечания, призыва больше так не делать, однако точно не публичного судилища. Если это процедурное решение требует одобрения зала, то мы однозначно будем против этого”, - пояснил член “Голоса” Ярослав Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что нарушение этических норм и, например, “кнопкодавство”, которое активисты зафиксировали со стороны двух депутатов от “Слуги народа”, не являются “соотносимыми вещами”. Поэтому, по словам Юрчишина, наказывать в первом случае дисциплинарным взысканием - неправильно.

Более того, в “Голосе” обращают внимание на то, что Геращенко не нарушила ни одного из положений Конституции. Лидер фракции Сергей Рахманин подчеркивает, что право быть свободным в высказываниях депутату гарантирует статья 80 Основного закона.

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“Что Конституция запрещает напрямую - это голосование за других. Статья 84 прямо говорит: “Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично”. Что имеем в результате? Ирина Геращенко не нарушила Конституцию, но комитет уже хочет запретить ей участие в заседаниях на 5 дней. Депутаты (двое из них - из “Слуги народа”) нарушили Конституцию и отделались извинениями, присущими школьникам. Комитет по вопросам Регламента этого не видит”, - отметил политик.

Не поддерживать решение профильного комитета решили и депутаты от “Батькивщины”.

“Мы считаем, что это решение неконституционно и нарушает закон о статусе народного депутата. И вообще, это выглядит как ущемление свободы слова. Наша фракция не будет поддерживать это в зале. Представители нашей фракции, которые являются членами Регламентного комитета, тоже не голосовали за это”, - сообщила Укринформу член фракции ВО “Батькивщина” Анжелика Лабунская.

Солидарна с “меньшинством” оказалась и “Оппозиционная платформа - За жизнь”. Члены этой фракции не одобрили “дисциплинарного мероприятия” в отношении коллеги и на заседании комитета в четверг.

“Поэтому и наша фракция этого решение поддерживать не будет”, - заявил депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, общаясь с журналистами в кулуарах парламента.

Обращение в профильный комитет о нарушении бывшей первой вице-спикером норм этики внесли представители фракции “Слуга народа”. Их позиция относительно голосования за свою же инициативу очевидна. И все же утвердительно они ее в течение дня не озвучивали: является ли она согласованной, или “за” проголосовать готовы только определенные представители монобольшинства.

В конце пленарного четверга Укринформ получил окончательное подтверждение и от них.

"Есть позиция комитета. У нас там - большинство. Я думаю, что это и выражает позицию фракции”, - сказала в комментарии агентству представитель правительства в парламенте Ирина Верещук (29-й номер в списке “Слуги народа”).

В то же время акцентируя на собственной позиции, политик заявила, что будет поддерживать отстранения коллеги во время голосования в зале заседаний.

“Когда состоится рассмотрение в сессионном зале, будет зависеть от нашего спикера, который вносит вопрос в повестку дня. Если это будет завтра, то я буду голосовать “за”, - уточнила Верещук.

По ее словам, Геращенко позволяет себе “постоянно и систематически” произносить оскорбительные слова в адрес членов президентской фракции и “таким образом деформирует восприятие того, что происходит в парламенте”.

“Как по мне, это неприемлемо. Те фигуры речи, которые используются, не позволяют на сегодня верить, что человек, так поступающий, не делает это намеренно”, - отметила Верещук.

Также она подчеркнула, что Рада должна "установить рамки, которые будут одинаковыми для всех”.

“Если это будет делать, например, коллега из нашей фракции, то они будут ровно такими же”, - пояснила она.

О своей готовности поддержать отстранение Геращенко корреспонденту агентства сообщил член Регламентного комитета Павел Фролов. Собственно, он и является тем одним из тех шести “слуг народа”, чьи голоса на этом этапе стали решающими в применении “предела ответственности” к представительнице оппозиции.

“Я бы поддержал это решение. Мне кажется, если мы работаем вместе, то надо хотя бы уважать друг друга. Считаю, что высказывания госпожи Ирины Геращенко были очень некорректными”, - отметил Фролов.

Геращенко поплатилась за "зеленых человечков"

Напоминаем, на вечернем заседании Верховной Рады 10 сентября во время выступления Ирины Геращенко произошла перепалка между народными депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Во время рассмотрения законопроекта №1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов Геращенко вышла к трибуне парламента и заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент, и на самом деле, полностью перечеркивают". После этих слов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон и заявил, что такие сравнения недопустимы.

В то же время к президиуму подошли все члены фракции "Европейская солидарность". Геращенко продолжила выступление, отметив, что "Рада превращается в парламент АР Крым". Ее выступление народные депутаты из фракции "Слуга народа" перебивали выкриками. Геращенко попросила председателя ВР "успокоить свой югенд и не давать право перекрикивать оппозицию".

Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента на заседании 12 сентября предложил ВР лишить Геращенко возможности принимать участие в пяти пленарных заседаниях за оскорбление депутатов фракции "Слуга народа".

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Верховная Рада, ВР, Ирина Геращенко, Партия.
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