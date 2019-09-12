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Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"

Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Геращенко вызывают на Регламентный комитет за высказывания с трибуны Рады

Председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Рады Сергей Кальченко вызывает сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко на заседание комитета из-за ее выступления 10 сентября.

Об этом сообщила Геращенко в Facebook.

"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают «на ковер». Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила образно):, но ... не называла ни одной фамилии или названия фракции", - написала Геращенко.

Политик также отметила, что "у нас пока есть свобода слова и свобода высказывания" и сообщила, что в четверг напишет заявление о случаях кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".

"А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами. ... Придется завтра написать заявление. Тем более, это уже реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды", - написала Геращенко.

Разумков дал комментарий о кнопкодавстве в ВР

Депутат также обнародовала фото письма, где ее вызывают на заседание Регламентного комитета. Из него видно, что с письмом относительно высказываний Ирины Геращенко на заседании во вторник в Регламентный комитет обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В "Слуге народа" нашли кнопкодава (Видео)

Как сообщалось ранее, во время вечернего заседания Верховной Рады во вторник, 10 сентября, произошла перепалка между народными депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" во время выступления Ирины Геращенко.

Так, во время рассмотрения законопроекта №1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры Ирина Геращенко вышла к трибуне парламента и заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент, и на самом деле, полностью перечеркивают".

После этих слов Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отключил ее микрофон и подчеркнул, что ее сравнения недопустимы.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, "Слуга народа", Сергей Кальченко.
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