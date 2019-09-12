Высказывание о "Зеленых человечках": Геращенко вызвали "на ковер"

Новости Украины:Геращенко вызывают на Регламентный комитет за высказывания с трибуны Рады

Председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Рады Сергей Кальченко вызывает сопредседателя депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко на заседание комитета из-за ее выступления 10 сентября.

Об этом сообщила Геращенко в Facebook.

"Друзья, тут мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают «на ковер». Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила образно):, но ... не называла ни одной фамилии или названия фракции", - написала Геращенко.

Политик также отметила, что "у нас пока есть свобода слова и свобода высказывания" и сообщила, что в четверг напишет заявление о случаях кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".

"А на месте регламентного и вождей слуг, я бы занялась своими кнопкодавами. ... Придется завтра написать заявление. Тем более, это уже реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды", - написала Геращенко.

Депутат также обнародовала фото письма, где ее вызывают на заседание Регламентного комитета. Из него видно, что с письмом относительно высказываний Ирины Геращенко на заседании во вторник в Регламентный комитет обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщалось ранее, во время вечернего заседания Верховной Рады во вторник, 10 сентября, произошла перепалка между народными депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" во время выступления Ирины Геращенко.

Так, во время рассмотрения законопроекта №1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры Ирина Геращенко вышла к трибуне парламента и заявила: "Пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент, и на самом деле, полностью перечеркивают".

После этих слов Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отключил ее микрофон и подчеркнул, что ее сравнения недопустимы.