Отныне публикация на сейте ВР, будет считаться официально опубликованной

Новости Украины:Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ставит сайт ВР в один ряд с официальным изданиями "Голос Украины".

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов" (№1036-1). За данное решение проголосовали 244 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено, что подписанные президентом Украины законы публикуются в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также размещаются на официальном сайте Верховной Рады, то есть публикация законов и других актов ВР, в частности на официальном сайте парламента, будет считаться официальным опубликованием.

Также, согласно проекту закона, народный депутат обязан при оформлении на работу в Верховную Раду, а потом ежегодно в течение осуществления своих полномочий, но не позднее 1 апреля, подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, которая определяется НАПК, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины". Изменениями предусмотрено, что запросы депутатов не будут зачитываться на заседании парламента, а будет происходить только информирование о количестве внесенных запросов.

Законопроектом предусмотрено, что тексты депутатских запросов к президенту, органам власти или должностным лицам и тексты ответов на эти запросы размещаются на веб-сайте Верховной Рады после обезличивания персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных. Тексты депутатских запросов размещаются на веб-сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней после их направления. Тексты ответов на депутатские запросы размещаются на веб-сайте парламента в течение пяти рабочих дней после их получения.

Если в депутатском запросе или в ответе на запрос содержится информация с ограниченным доступом, текст такого запроса или ответа на запрос на официальном веб-сайте Верховной Рады не размещается.

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа") на заседании парламента отметил, что принятие этого законопроекта позволит прекратить "практику торговли депутатскими запросами, которая, к сожалению, была в прошлом созыве, когда стоимость одного запроса доходила до 3 тысяч долларов".

В ответ народный депутат Тарас Батенко (группа "За будущее") попросил Фролова назвать фамилии и привести доказательства того, что депутатские запросы продавались.

"Не бросайте тень на достойных депутатов Верховной Рады", - сказал он.