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Отныне публикация на сейте ВР, будет считаться официально опубликованной

Отныне публикация на сейте ВР, будет считаться официально опубликованной
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ставит сайт ВР в один ряд с официальным изданиями "Голос Украины".

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов" (№1036-1). За данное решение проголосовали 244 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено, что подписанные президентом Украины законы публикуются в газете "Голос Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины, а также размещаются на официальном сайте Верховной Рады, то есть публикация законов и других актов ВР, в частности на официальном сайте парламента, будет считаться официальным опубликованием.

Также, согласно проекту закона, народный депутат обязан при оформлении на работу в Верховную Раду, а потом ежегодно в течение осуществления своих полномочий, но не позднее 1 апреля, подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, которая определяется НАПК, согласно закону "О предотвращении коррупции".

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Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины". Изменениями предусмотрено, что запросы депутатов не будут зачитываться на заседании парламента, а будет происходить только информирование о количестве внесенных запросов.

Законопроектом предусмотрено, что тексты депутатских запросов к президенту, органам власти или должностным лицам и тексты ответов на эти запросы размещаются на веб-сайте Верховной Рады после обезличивания персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных. Тексты депутатских запросов размещаются на веб-сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней после их направления. Тексты ответов на депутатские запросы размещаются на веб-сайте парламента в течение пяти рабочих дней после их получения.

Если в депутатском запросе или в ответе на запрос содержится информация с ограниченным доступом, текст такого запроса или ответа на запрос на официальном веб-сайте Верховной Рады не размещается.

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа") на заседании парламента отметил, что принятие этого законопроекта позволит прекратить "практику торговли депутатскими запросами, которая, к сожалению, была в прошлом созыве, когда стоимость одного запроса доходила до 3 тысяч долларов".

Первый пошел: Рада поддержала "коррупционный" законопроект

В ответ народный депутат Тарас Батенко (группа "За будущее") попросил Фролова назвать фамилии и привести доказательства того, что депутатские запросы продавались.

"Не бросайте тень на достойных депутатов Верховной Рады", - сказал он.

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Верховная Рада, Законопроект, Сайт Верховной Рады, Официальное издание.
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