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Рада предлагает упростить процедуру аренды коммунального имущества

Рада предлагает упростить процедуру аренды коммунального имущества
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Как отметили в Верховной Раде, данный законопроект предполагает единую модель аукционов по аренде коммунального имущества.

Верховная Рада Украины поддержала упрощение и сокращение процедур аренды, одобрив в первом чтении законопроект "Об аренде государственного и коммунального имущества".

За принятие за основу законопроекта №1055-1 проголосовали 296 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, законопроект предлагает единую модель аукционов по аренде государственного и коммунального имущества в системе "Prozorro.Продажи".

"Система "Prozorro.Продажи" уже показала свою эффективность на продаже государственного и коммунального имущества в малой приватизации и заработала больше 20 млрд грн. Система функционирует по принципу: все видят всё, и теперь общественность может наблюдать за аукционами. У нас есть проблема - "аренда за 1 гривню", и этот закон решает ее, постепенно выводя из тени такие активы и создавая бизнесу условия конкурентной борьбы за имущество", - сказал он.

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Кроме того член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец считает, что закон позволит привлечь в местные бюджеты дополнительные доходы и сделает процесс аренды прозрачным.

"Сейчас сдано 13 тысяч объектов, мы можем сдать 80 тысяч. Самым большим собственник недвижимости является государство. Давайте сделаем деятельность такого собственника прозрачной и эффективной", - отметил депутат.

Народный депутат Роксолана Пидласая, докладывая по законопроекту 1055-1, заявила, что принятие закона является необходимостью, поскольку во многих городах Украины действуют неэффективный процесс сдачи в аренду коммунального государственного имущества.

"В 11 областях Украины органы местного самоуправления сдают около 40% площадей по цене 1 грн за квадратный метр. В Черновицкой области 74% площадей сдают за 1 грн", - добавила она.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды государственного и коммунального имущества для достижения прозрачности и открытости процесса, привлечение широкого круга инвесторов к аренде.

Отныне публикация на сайте ВР, будет считаться официально опубликованной

Как сообщалось ранее, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

Система реализации госимущества "Prozorro.Продажи" начала работу в пилотном режиме в ноябре 2016 года. В апреле 2018 года Министерство экономического развития и торговли создало государственное предприятие по продаже госимущества "Прозорро.Продажи", оформив таким образом пилотный проект "Prozorro.Продажи".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации".

Кроме этого, народные депутаты рассматривают законопроект №1210, который в разы увеличит рентные платежи. Против такого решения выступили не только представители отрасли, но и крупные бизнес-ассоциации: Союз украинских предпринимателей, Американской торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация.

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Верховная Рада, Законопроект, Аренда, Коммунальное имущество.
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