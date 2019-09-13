Метро, дороги, ГТС: Рада одобрила к приватизации тысячи объектов

Новости Бизнеса:Верховная Рада в первом чтении поддержала расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации".

Как передает корреспондент агентства, "за" это законопроект в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Законопроект 1054-1 предлагает отменить перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Это более тысячи объектов. Закон о приватизации содержит критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации по функциональному признаку. Это автодороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это значит, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект в парламенте.

К критериям, которыми определяются не подлежащие приватизации госпредприятия, также предлагается добавить объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по ремонту оружия, свидетельствует текст законопроекта.

Документ также устанавливает, что объекты права госсобственности на временно оккупированных территориях также не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного порядка на этих территориях.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Кроме этого, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ставит сайт ВР в один ряд с официальным изданиями "Голос Украины".

Верховная Рада также поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).