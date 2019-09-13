Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию
Украинец с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по плаванию
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)

Метро, дороги, ГТС: Рада одобрила к приватизации тысячи объектов

Метро, дороги, ГТС: Рада одобрила к приватизации тысячи объектов
13:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Верховная Рада в первом чтении поддержала расширение подлежащих приватизации объектов госсобственности.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект 1054-1 о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации".

Как передает корреспондент агентства, "за" это законопроект в первом чтении проголосовали 253 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Законопроект 1054-1 предлагает отменить перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Это более тысячи объектов. Закон о приватизации содержит критерии, которые определяют, что не подлежит приватизации по функциональному признаку. Это автодороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это значит, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект в парламенте.

К критериям, которыми определяются не подлежащие приватизации госпредприятия, также предлагается добавить объекты спортивной инфраструктуры, предприятия по ремонту оружия, свидетельствует текст законопроекта.

Документ также устанавливает, что объекты права госсобственности на временно оккупированных территориях также не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного порядка на этих территориях.

Рост цен, сокращения рабочих мест: последствия законопроекта №1210

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Кроме этого, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ставит сайт ВР в один ряд с официальным изданиями "Голос Украины".

Верховная Рада также поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Приватизация, Госсобственность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине назвали &quot;оптимистичные&quot; сроки местных выборов
В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака
Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь