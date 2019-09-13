В календарный план Рады внесены изменения

Новости Украины:Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 18-20 сентября.

Количество пленарных дней Рады на следующей неделе сократилось до трех.

За такое решение проголосовали нардепы в ходе внесения изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной Рады.

Отмечается, что депутаты проголосовали за то, чтобы они поработали 17 сентября в парламентских комитетах. До этого календарным планом предусматривалось, что нардепы будут работать в пленарном режиме в период с 17 по 20 сентября.

Известно также, что заседание Рады сегодня, 13 сентября, продлилось до 14:30. Депутатам не хватило времени, чтобы рассмотреть все запланированные вопросы повестки дня, не проводя вечернее пленарное заседание.

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада также приняла решение об отстранении членов ЦИК. 341 депутат поддержал такое решение.