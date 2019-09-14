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Суббота, 14.09.2019
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
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Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ

Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
05:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Вадим Пристайко: Мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят.

Киев рассчитывает провести следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией "в ближайшее время".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Радио Свобода".

«И эта параллельная работа проходит относительно освобождения всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что «всех на всех» предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки... Специальные группы людей работают каждый божий день – и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, опять-таки, ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят», – сказал Пристайко.

Как сообщал Укринформ, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Все по теме:

Украина, Россия, РФ, Вадим Пристайко, Обмен пленными, Военнопленные.
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