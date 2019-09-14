Великобритания не бросит Украину на ее пути в ЕС

Новости Украины:Пинчер подчеркнул, что Лондон и дальше будет играть ведущую роль в поддержке евроатлантических устремлений Украины.

Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер заверяет, что Великобритания будет сохранять ведущую роль в поддержке евроатлантических устремлений Украины. Об этом Пинчер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина находится на линии фронта.

"И по этой причине Соединенное Королевство настроено продолжать играть ведущую роль в европейской безопасности и в поддержке евроатлантических устремлений Украины", - сказал Пинчер.

Также он заявил, что Великобритания будет прилагать максимум усилий, чтобы помочь Украине в достижении успеха в реализации реформ.

Кроме этого, Министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер отметил, что страны-члены НАТО должны продолжат выступать против ползучей милитаризации Крыма.