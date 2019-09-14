Разумков: Война и коррупция - главные проблемы Украины

Новости Украины:Дмитрий Разумков призывает своих коллег по парламенту не упустить шанс изменить страну.

Самым большими вызовами, которые сейчас стоят перед Украиной, являются война и коррупция. Об этом, глава Верховной Рады, заявил во время своего выступления на Форуме YES заявил Дмитрий Разумков.

Он заверил, что украинское правительство в курсе какие вызови стоят перед ними. Среди прочего, он назвал коррупцию и войну главными бедами с которыми годами борются, либо делают вид что борются, украинские чиновники.

В тоже время он заверил, что имея сильную позицию, большинство в парламенте и поддержку других политических партий, возможно изменить страну к лучшему. Он также призвал новых и старых депутатов не упустить шанс, который может стать для Украины последним.

Как сообщалось ранее, глава Верховной Рады Украины заявил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано.