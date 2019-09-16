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Супрун рассказала, почему на заседаниях Кабмина министры "сидели в телефонах"

Супрун рассказала, почему на заседаниях Кабмина министры "сидели в телефонах"
11:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Уляна Супрун сказала,, что телефоны были способом комуникации.

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что на заседаниях Кабмина Гройсмана министры часто сидели в телефонах не потому, что листали Facebook, а потому что обсуждали слова докладчиков.

"Когда мы сидим на Кабмине, и кто докладывает, вы видите, что мы в телефонах. Но мы не сидим тогда в Facebook. Мы общаемся между собой, чтобы комментировать то, что говорят.

Иногда, если были какие-то проблемы, мы премьеру Гройсману писали. Когда он читал телефон, то от нас, чтобы мы его не перебивали. У нас был свой чат в whatsapp".

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"Сейчас перестали транслировать заседание Кабмина. Думаю, это ошибка. Я даже не знала до прошлой среды, уволили нас, или нет, аж до пресс-конференции и когда опубликовали документы".

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"Они должны транслировать комитеты, потому что именно там обсуждают спорные вопросы. Скажем, Министерство финансов не согласовывает документ, а на комитете согласовывают подробно, почему и как.

Когда мы не могли на закрытых совещаниях договориться, обсуждение переходило на публичную часть. И иногда там удавалось заблокировать то, что было неправильным", - заявила Супрун.

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Кабинет Министров, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун, МЗУ.
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