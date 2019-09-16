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Зеленский и Чапутова поговорили о "Северном потоке - 2"

Зеленский и Чапутова поговорили о "Северном потоке - 2"
17:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Словакии заявила о политических целях Nord Stream 2.

Словакия считает Nord Stream 2 проектом, который, кроме экономических преследует и политические цели.

Об этом заявила Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы говорили с господином Президентом и о проекте Nord Stream 2. Позиция Словакии четкая: мы это воспринимаем не только как экономический проект, но и как проект, имеющий и политические цели. Мы говорили о резервном (реверсном) потоке газа, так как это все вещи, которые поддерживают Украину", - сказала Чапутова.

Она добавила, что стабильная и процветающая Украина способствует стабильности и спокойствию в Словакии.

Зеленский: ЗСТ способствовала товарообороту между странами

Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой.

Церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.

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Словакия, Владимир Зеленский, Северный поток-2, Зузана Чапутова.
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