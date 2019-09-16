Чапутова: Я убеждена, что каждая страна может выбирать, куда она будет двигаться

Новости Украины:Решение Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции надо уважать.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова заявляет, что решение Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции надо уважать.

Об этом президент Словакии сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я убеждена в том, что каждая страна может выбирать, куда она будет двигаться, и каким образом будет развиваться. Украина пять лет тому назад указала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши общие ценности. Нужно, чтобы это решение уважалось", - подчеркнула Чапутова.

В свою очередь Зеленский сказал: "Госпожа президент заверила в дальнейшем содействии европейской интеграции Украины на основе полного выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также об углублении нашего практического сотрудничества с НАТО, которое усиливает оборонительные способности Украины".

Сегодня в Киеве состоялась официальная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Словакии Зузаны Чапутовой.

Официальная церемония встречи прошла во дворе Мариинского дворца в Киеве.