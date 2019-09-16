Украина и Словакия готовят к подписанию важные двусторонние соглашения

Новости Украины:Украина и Словакия готовят договоры о контроле на границе и восстановлении аэропорта "Ужгород".

Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словацкой Республикой по совместному контролю на государственной границе и в сфере трудовой миграции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, сообщает сайт Президента.

"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: относительно совместного контроля на украинско-словацкой границе и относителньо возобновления полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - сказал Зеленский журналистам. Он добавил, что отдельно на встрече обсуждалась тема подготовки двустороннего Соглашения о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.

"У меня очень хорошие впечатления от сегодняшних переговоров с госпожой Президентом. Госпожа Президент имеет европейское видение будущего, верит в ценности либеральной демократии и хорошо понимает, что безопасность и мир в Украине - это безопасность и мир в Европе", - заявил Зеленский.

Президент Словацкой Республики отметила, что за последние годы Украина достигла большого прогресса. "Господин Президент проинформировал меня о своих планах, и я очень рада, что среди его приоритетов - укрепление правового государства, борьба с коррупцией. Мы по собственному опыту знаем, что это долгий путь", - сказала Чапутова.

Она также сообщила, что пригласила Президента Украины совершить официальный визит в Словакию.