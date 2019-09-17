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Кучма встретился с послом Франции: о чем шла речь

Кучма встретился с послом Франции: о чем шла речь
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Леонид Кучма обсудил с Этьеном де Понсеном выполнение Минских соглашений.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, во время которой стороны обсудили вопрос имплементации Минских соглашений.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

“В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений. Детально обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц”, - написала Олифер.

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По ее словам, Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно безопасности блока Минских договоренностей — прекращения огня, вывода российских вооруженных формирований, восстановление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы.

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Все по теме:

Франция, Леонид Кучма, Минские соглашения, Дарка Олифер, Этьен де Понсен.
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