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Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом

Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Арсен Аваков и турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере провели встречу

Сотрудничество Украины и Турции в практической плоскости обсудили во время встречи украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом, незаконными переправками мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием полученных преступным путем средств, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины во вторник по итогам встречи.

Согласно информации, Аваков отметил, что Украина усиленно поддерживает Турцию во всех видах борьбы с терроризмом.

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В свою очередь, Гюльдере отметил неизменную позицию Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

"Позиция Турции по территориальной целостности Украины бескомпромиссна - прекращение войны на Донбассе и непризнание аннексии Крыма. Это позиция настоящих партнеров", - рассказал о результате встречи Аваков.

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В департаменте коммуникации подытожили, что собеседники по итогам переговоров отметили общую настроенность продолжать прилагать посильные усилия для углубления стратегического партнерства между двумя государствами по противодействию преступлениям.

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Украина, Турция, Терроризм, МВД Украины, Арсен Аваков, Ягмур Ахмет Гюльдере.
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