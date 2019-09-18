Новости Украины:Арсен Аваков и турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере провели встречу

Сотрудничество Украины и Турции в практической плоскости обсудили во время встречи украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Украина и Турция углубляют работу в борьбе с терроризмом, незаконными переправками мигрантов и торговлей людьми, киберпреступностью, отмыванием полученных преступным путем средств, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью", - сообщает департамент коммуникации МВД Украины во вторник по итогам встречи.

Согласно информации, Аваков отметил, что Украина усиленно поддерживает Турцию во всех видах борьбы с терроризмом.

В свою очередь, Гюльдере отметил неизменную позицию Турции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

"Позиция Турции по территориальной целостности Украины бескомпромиссна - прекращение войны на Донбассе и непризнание аннексии Крыма. Это позиция настоящих партнеров", - рассказал о результате встречи Аваков.

В департаменте коммуникации подытожили, что собеседники по итогам переговоров отметили общую настроенность продолжать прилагать посильные усилия для углубления стратегического партнерства между двумя государствами по противодействию преступлениям.