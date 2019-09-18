Скачать
Среда, 18.09.2019
Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания
Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Появился цветной снимок первой межзвездной кометы (Фото)
Появился цветной снимок первой межзвездной кометы (Фото)

Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания

Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Утреннее заседание Верховной Рады 18 сентября продлится до 14:00.

Верховная Рада планирует 18 сентября принять во втором чтении законопроекты о начале работы Высшего антикоррупционного суда и относительно уменьшения давления на бизнес. 

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованной на сайте парламента.

Так, президентский законопроект №1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда) предусматривает, что подсудность ВАС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Верховная Рада приняла законопроект о концессиях

Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес" предлагает исключить из Уголовного кодекса статью 205, в соответствии с которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

При этом первым вопросом, согласно повестке дня, в среду запланировано рассмотрение проекта постановления №1012-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", которую зарегистрировал депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Сам закон об импичменте Рада приняла 10 сентября.

Рада разрешила частным компаниям запускать ракеты в космос

Кроме того, второе чтение в парламенте должны пройти законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050) и "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" (№1084).

Отдельным блоком вопросов предусмотрено рассмотрение вопросов ратификации.

В среду депутаты будут работать в пленарном режиме в течение утреннего заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Закон об импичменте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
05 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь