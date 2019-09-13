Рада разрешила частным компаниям запускать ракеты в космос

Новости Бизнеса:Верховная Рада внесла изменения в закон, касающийся ведения космической деятельности.

Депутаты Верховной Рады на пленарном заседании в пятницу, 13 сентября, приняли за основу законопроект №1071, предусматривающий создание условий для развития украинской космической отрасли, что позволит некоторым негосударственным компаниям заниматься запуском ракет и другой деятельностью, связанную с космосом.

Парламент в первом чтении 283 голосами народных депутатов принял за основу данный законопроект. В пояснительной записке, опубликованной на сайте ВР, отмечается, что законопроект открывает возможность для ряда частных компаний создавать конкурентную среду для развития космической отрасли вместе государственными предприятиями, что позволит привлечь в Украину дополнительные иностранные инвестиции.

До сегодняшнего дня в Украине вести космическую деятельность, запускать и испытывать ракеты были уполномочены лишь государственные предприятия, а новый законопроект перевести эту деятельность в декларативный принцип.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Кроме этого, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ставит сайт ВР в один ряд с официальным изданиями "Голос Украины".

Верховная Рада также поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).