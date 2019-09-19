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Комитет ВР рекомендовал отменить "поправки Лозового"

Комитет ВР рекомендовал отменить "поправки Лозового"
08:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Комитет ВР по правоохранительной деятельности по результатам заседания рекомендовал Раде принять во втором чтении президентский законопроект № 1009 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом сообщает пресс-служба "Центра противодействия коррупции".

"В частности, предлагается разрешить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований самостоятельно проводить "прослушку". До настоящего времени это осуществляется через Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, этот проект закона отменяет так называемые "поправки Лозового" - ограничение срока досудебного расследования до объявления подозрения. Предложенные изменения также предусматривают разрешение следователям и прокурорам назначать экспертизы, а стороне защиты (адвокатам) - самостоятельно привлекать экспертов. Отменяется также государственная монополия на экспертизы по уголовным делам.

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Правоохранительный комитет Рады согласовал эти изменения ко второму чтению.

В то же время эксперты ЦПК обращают внимание, что президентский законопроект предусматривал норму, которая позволяла не отпускать коррупционеров под залог.

"В настоящее время при коррупционных преступлениях суд обязан определить размер залога, когда избирает заключения под стражу. В таком случае коррупционеры выходят из СИЗО, платя залог. Существует ряд случаев, когда после уплаты они даже покидали страну. Именно поэтому в проекте было предложение предоставить суду право не избирать залог в качестве меры пресечения - в случае подозрения в тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении. Однако профильный комитет не одобрил эту норму", - отметили в ЦПК.

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Законопроект также отменяет ограничения следственных действий в отношении народных депутатов, но не сразу после вступления в силу, как предлагал президент, а только с 1 января 2020 года - до этого времени правоохранителям все еще нельзя будет прослушивать и обыскивать народных избранников.

Название "поправки Лозового" в СМИ получили изменения, внесенные в Уголовный процессуальный кодекс Украины в 2017 году.

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Верховная Рада, ВР, Уголовный процессуальный кодекс, Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности.
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