Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"

Новости Украины:В Штатах предостерегли Зеленского от компромиссов с Коломойским.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в своем Твиттере.

"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала", - говорится в твите.

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0 — Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019

Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытки решить ситуацию вокруг "Приватбанка" с противоречивым бизнесменом наносят вред отношению к Украине.

Напомним: ранее издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью решить ситуацию вокруг "Приватбанка". Однако позже премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию опроверг.