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Пятница, 20.09.2019
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Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"

Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
05:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Штатах предостерегли Зеленского от компромиссов с Коломойским.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом экс-посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер написал в своем Твиттере.

"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала", - говорится в твите.

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Ранее ряд международных обозревателей и экспертов заявили, что контакты Зеленского и его команды с Коломойским и сообщения о якобы попытки решить ситуацию вокруг "Приватбанка" с противоречивым бизнесменом наносят вред отношению к Украине.

Напомним: ранее издание Financial Times сообщило, что стороны контактируют с целью решить ситуацию вокруг "Приватбанка". Однако позже премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию опроверг.

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ПриватБанк, Стивен Пайфер, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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