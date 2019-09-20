Зеленский подписал закон о сосредоточении ВАКС на делах топ-коррупции

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий подсудность дел ВАКС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, уточняющий порядок передачи уголовных производств Высшему антикоррупционному суду (ВАКС).

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №1025 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы ВАКС на сайте Верховной Рады, 20 сентября он был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, Рада поддержала этот законопроект, инициированный главной государства, 18 сентября, на следующий день его подписал спикер парламента и направил на подпись президенту.

Согласно закону, подсудность ВАКС, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня вступления в силу закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы ВАКС. Этому суду будут подсудны производства, внесенные в ЕРДР до вступления в силу данного закона, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до вступления в силу данного закона, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.