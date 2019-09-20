В "Киевавтодоре" назвали сроки запуска скоростных трамваев на Борщаговке

Новости Украины:Ремонтные работы должны завершить в течение недели.

Движение скоростных трамваев Борщаговской линии обещают восстановить до 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Там также сообщили, что уже завтра 21 сентября возобновят движение транспорта на Борщаговском путепроводе, который более двух месяцев находился на реставрации. "Для движения откроют 1 полосу в направлении центра. А из центра - 2 полосы.

Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения машин", - говорится в сообщении.

Напомним, вследствие сбоя системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона для разовой поездки.