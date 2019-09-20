Рада одобрила законопроект Зеленского об обороне страны

Новости Украины:Закон предусматривает порядок которые определяют обоймы, содержание, исполнителей мероприятий.

Верховная Рада приняла одобрила законопроект Зеленского в сфере обороны. Законопроект предусматривает порядок обороны Украины.

Парламентарии поддержали проект закона во втором чтении а затем и в целом. "За" проголосовало почти 300 народных депутатов.

В законе говорится, что план обороны Украины - это совокупность документов, которые определяют обоймы, содержание, исполнителей а также сроки принятие политических, экономических, социальных, военных... и пр. мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите.

Так же, закон предусматривает порядок обороны, который в представлении Кабмина, утверждает Президент Украины.

Как сообщалось ранее, президент Украины подписал закон, который сокращает количество дел в антикоррупционном суде.