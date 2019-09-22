Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что "Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-либо не существует.
"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале в субботу вечером.
Он рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, которые соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан. Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
"Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул пятый президент Украины.
"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они излагают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.
Он подчеркнул: "Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах".
Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалог с президентом России.
"Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех", - сказал он.
Ранее сообщалось, Петр Порошенко напомнил, что за время его президентства удалось вернуть более трех тысяч пленных.
Петр Порошенко также объяснил, почему кум Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук "не сидел и не сидит" и с какой целью посещал дом Порошенко во времена его президентства.