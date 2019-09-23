Зеленский подписал закон о поддержке украинского кинематографа

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Закон был принят Верховной Радой 12 сентября.

"Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине" и урегулирование вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии", - отметили в пресс-службе.

Законом устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№1012).