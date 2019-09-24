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Транзит товаров с ЕС будет проходить по новым правилам: Зеленский подписал закон

Транзит товаров с ЕС будет проходить по новым правилам: Зеленский подписал закон
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о режиме общего транзита товаров через таможенную территорию Украины.

Так же, Зеленский одобрил введение национальной электронной транзитной системы, что позволит Украине применять европейские транзитные правила, использовать единую таможенную декларацию и будет способствовать ускорению и удешевлению процесса перемещения товаров.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, данный закон вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита, объединяещей 35 стран европейского региона, которые ввели единые для всех сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ІТ-продукта (New Computerised Transit System (NCTS)).

Это дает возможность наладить обмен таможенной информацией с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков.

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"Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах договорных сторон Конвенции по единым правилам", - отметили в Минфине.

В пресс-службе также подчеркнули, что на принятии закона работа по присоединению к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается, так как процедура присоединения к Конвенции является нестандартной для стран-претендентов.

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В частности, сначала необходимо ввести и использовать в течение не менее одного года положения настоящей Конвенции и соответствующий ІТ- продукт в пределах территории Украины, после чего Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к вышеупомянутой Конвенции. Верховная Рада Украины приняла закон о режиме общего транзита товаров 12 сентября.

Данный законопроект (№1082) был зарегистрирован в Раде 29 августа и определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

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ЕС, Торговля, Владимир Зеленский, Транзит товаров.
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