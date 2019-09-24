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Милованов: Деньги от продажи земли пойдут людям

Милованов: Деньги от продажи земли пойдут людям
14:52 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Украины:Министр экономики рассказал куда пойдут деньги от продажи земли.

После запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения деньги от продажи земли государством пойдут в местные общины.

Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Громадському.

По словам Милованова, прогноз правительства по получению более 1 млрд долларов дохода от продажи земли в 2020 году реалистичен.

Министр напомнил, что в Украине примерно 42 млн га земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 млрд долларов.

"Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 млрд долларов. Если половина этой земли государственная, а половина частная - это миллиард", - пояснил Милованов.

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Он добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет стоить дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

"Но эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут правительству и в бюджет", - подчеркнул министр.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

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Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Милованов: иностранные компании обрабатывают в Украине около 5% земли

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Рынок земли, Законопроект, Госбюджет, Кабмин, Земельная реформа, Министр экономики, Тимофей Милованов.
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