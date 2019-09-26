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Украина установила дипломатические отношения со странами Карибского бассейна

Украина установила дипломатические отношения со странами Карибского бассейна
11:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД

Новости Украины:Украина установила дипломатические отношения с островным государством из Карибского бассейна - Сент-Винсент и Гренадины.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсальвес подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами.

Стороны отметили, что установление дипломатических отношений будет способствовать активизации двустороннего политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования.

Также достигнута договоренность как можно быстрее устранить визовые барьеры на пути к развитию межчеловеческих контактов.

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Как сообщалось ранее, Украина и Кения намерены активизировать сотрудничество в авиационной сфере и сфере информационных технологий

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничества. 

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Украина, МИД, Карибский бассейн, Вадим Пристайко, Сент-Винсент, Гренадины.
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