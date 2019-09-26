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Могерини: Мы собрали для Украины самую большую помощь в истории ЕС

Могерини: Мы собрали для Украины самую большую помощь в истории ЕС
17:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Европейские представители отреагировали на жалобы Зеленского на недостаточную помощь Украине.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Могерини Майя Коциянчич опубликовал заявление, в котором рассказала, что Европейский союз оказывает поддержку для Украины, и она является "беспрецедентной".

Такой ответ последовала сразу же после встречи украинского президента с президентом США Дональдом Трампом, они пришли к выводу, что ЕС дает Украине недостаточно помощи. "За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении.

Также она отметила, что условие помощи заключалась в простом алгоритме: больше реформ, больше помощи. Также она отметила, что при поддержке ЕС Украина за последние 5 лет, продвинулась в своем развитии более чем за два десятилетия спустя.

Порошенко: За пять лет Украина получила беспрецедентную помощь от США и ЕС

Как сообщалось ранее, народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает скандал вокруг состоявшегося летом телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стенограмма которого была обнародована Белым домом накануне, вредным для Украины.

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Украина, ЕС, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Федерика Могерини.
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