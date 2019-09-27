Зеленский просит ООН мониторинг ситуацию по нарушению прав человека

Новости Украины:Также глава Украины поблагодарил генсекретаря ООН за гуманитарную поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Также во время встречи глава государства поблагодарил генсекретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и поблагодарил его за гуманитарную поддержку граждан Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме этого, Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.